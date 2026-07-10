Cómo está el historial entre Argentina y Suiza: todos los partidos

La Selección Argentina enfrentará este sábado al seleccionado europeo por los cuartos de final del Mundial 2026. Será el octavo cruce entre ambos.

Hoy 16:57

La Selección Argentina volverá a enfrentar a Suiza en una Copa del Mundo. El cruce será este sábado, desde las 22.00, hora argentina, en el Kansas City Stadium, por los cuartos de final del Mundial 2026.

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El antecedente llega con un historial muy favorable para la Albiceleste, que nunca perdió frente al conjunto europeo. Hasta el momento, se enfrentaron en siete oportunidades, con cinco triunfos argentinos, dos empates y ninguna victoria suiza.

El cruce más reciente fue también en un Mundial y en una instancia de eliminación directa. Ocurrió en Brasil 2014, por los octavos de final. Aquel partido terminó igualado en los 90 minutos, pero el equipo dirigido por Alejandro Sabella se impuso 1-0 en el alargue con un recordado gol de Ángel Di María.

El primer antecedente entre ambos seleccionados también fue mundialista. Se dio en Inglaterra 1966, por la fase de grupos, cuando Argentina venció 2-0 en Sheffield con goles de Luis Artime y Ermindo Onega.

Los dos empates del historial se dieron en partidos amistosos. El primero fue en mayo de 1990, en la previa del Mundial de Italia, con un 1-1 en el que convirtió Abel Balbo para Argentina. El segundo fue en 2007, también por 1-1, con gol de Carlos Tevez para el equipo dirigido por Alfio Basile.

La Albiceleste llega al nuevo cruce con una ventaja clara en los antecedentes, aunque Suiza atraviesa uno de los mejores momentos de su historia mundialista y viene de eliminar a Colombia por penales en los octavos de final.

Cómo está el historial entre Argentina y Suiza

Argentina: 5 triunfos

Empates: 2

Suiza: 0 victorias

Todos los partidos entre Argentina y Suiza

Argentina 2-0 Suiza | Mundial | 1966

Argentina 5-0 Suiza | Amistoso | 1980

Suiza 0-2 Argentina | Amistoso | 1984

Suiza 1-1 Argentina | Amistoso | 1990

Suiza 1-1 Argentina | Amistoso | 2007

Suiza 1-3 Argentina | Amistoso | 2012

Argentina 1-0 Suiza | Mundial | 2014

Este sábado, Argentina y Suiza volverán a verse las caras en una Copa del Mundo. Para la Selección de Lionel Scaloni, será una nueva oportunidad de sostener la ventaja histórica y dar otro paso rumbo a las semifinales.