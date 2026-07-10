Errores comunes al cargar CBU y alias en AFIP y ANSES y cómo solucionarlos

Desde 2020, el uso del CBU y alias se ha vuelto fundamental para realizar trámites en AFIP y ANSES, por lo que es crucial cargarlos correctamente para evitar inconvenientes.

Hoy 18:02

El CBU (Clave Bancaria Uniforme) y el alias son elementos clave en la gestión de diversos trámites en Argentina, especialmente en organismos como AFIP y ANSES. Desde su implementación, han facilitado las transacciones bancarias y la identificación de cuentas, pero también han generado confusiones que pueden llevar a cometer errores al momento de ingresarlos.

Para cargar de manera correcta el CBU y el alias en la AFIP o ANSES, es esencial seguir ciertos pasos. Primero, debes asegurarte de tener a mano tu número de CBU, que consta de 22 dígitos, y, si deseas utilizar un alias, este debe estar debidamente registrado en tu entidad bancaria.

Uno de los errores más comunes es ingresar el CBU con dígitos incorrectos. Es fundamental verificar que cada número sea el correcto, ya que un solo dígito erróneo puede resultar en la imposibilidad de realizar transacciones. La AFIP y ANSES cuentan con sistemas de validación que pueden rechazar la carga si hay inconsistencias.

Además, el alias debe cumplir con ciertas normas, como no contener caracteres especiales o espacios. Este debe ser fácil de recordar y relacionado con tu identidad, lo que ayuda a evitar confusiones al momento de realizar trámites.

Desde la creación del CBU en 1999, su uso se ha expandido considerablemente. En la actualidad, es casi indispensable para operar con entidades financieras y realizar operaciones de cobro y pago en línea.

Es importante mencionar que en caso de error, tanto AFIP como ANSES ofrecen vías de contacto y soporte para resolver inconvenientes. Mantener la información actualizada y verificarla regularmente es clave para evitar problemas en el futuro.

Finalmente, la correcta carga del CBU y alias no solo asegura la continuidad de los trámites, sino que también permite disfrutar de los beneficios que ofrecen estas entidades, como subsidios y ayudas económicas, que son vitales para muchos argentinos.