Los equipos santiagueños debutan en el Campeonato Regional B del NOA

Santiago Lawn Tennis, Santiago Rugby y Old Lions comenzarán este sábado su participación en el certamen regional, que también contará con clubes de Tucumán y Salta.

Hoy 18:32

Los equipos santiagueños harán su debut este sábado en el Campeonato Regional B del NOA, certamen que contará además con la presencia de clubes de Tucumán y Salta, y que tendrá una fase clasificatoria de 7 fechas, con formato de todos contra todos a una rueda.

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La primera jornada tendrá cruces importantes para los representantes de Santiago del Estero. Santiago Lawn Tennis se medirá con Santiago Rugby desde las 14, mientras que el partido de Intermedia se jugará a partir de las 12.30.

Aunque el equipo del Parque Aguirre será local, el encuentro se disputará en cancha de Santiago Rugby, ya que Lawn Tennis no podrá utilizar su cancha principal debido a que Los Pumas entrenarán allí la próxima semana.

El otro representante santiagueño, Old Lions, recibirá al Jockey Club de Tucumán en uno de los partidos más atractivos de la fecha inicial. El encuentro también comenzará a las 14, con la Intermedia programada para las 12.15, debido a que a las 16 jugarán Los Pumas y no se pueden programar partidos en ese horario.

La fecha se completará con el duelo salteño entre Gimnasia y Tiro y Tiro Federal. En tanto, quedará postergado el partido en el que Tigres debe recibir al campeón del Anual del ascenso tucumano, que se definirá entre Aguará Guazú y La Querencia.

Por otra parte, el Campeonato Anual Copa Tivarello tendrá la continuidad de la tercera fecha, que comenzó la semana pasada con la victoria de Lawn Tennis ante Santiago Rugby y continuó en Añatuya con el duelo entre el local y Old Lions Rojo.

El domingo, para completar la jornada, se enfrentarán Old Lions Azul ante Termas y Universitario frente a Olímpico.

Además, este sábado se disputará la fecha 5 del Anual Juvenil Copa Mc Donalds, con los partidos entre Santiago Rugby vs. Old Lions y Añatuya vs. Santiago Lawn Tennis.