Inglaterra se lo dio vuelta a Noruega, está en semis y espera por Argentina o Suiza

El seleccionado británico se impuso por 2-1 con un doblete de Bellingham para meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

Hoy 21:20

Inglaterra derrotó por 2-1 a Noruega en el tiempo suplementario y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará al ganador del cruce entre Argentina y Suiza.

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El partido comenzó con un momento emotivo: luego de los himnos nacionales, se realizó un minuto de silencio por la muerte del futbolista Jayden Adams, quien venía de disputar la Copa del Mundo con Sudáfrica.

En el arranque, el encuentro fue muy táctico, con ambos equipos priorizando el orden y sin asumir demasiados riesgos. Durante buena parte del primer tiempo no hubo ocasiones claras, hasta que Noruega logró golpear primero.

A los 36 minutos, Andreas Schjelderup puso en ventaja al seleccionado nórdico con un remate que parecía centro para Erling Haaland, pero terminó colándose en el ángulo del arco defendido por Jordan Pickford.

La reacción inglesa llegó en el cierre de la etapa inicial. A los 46 minutos, Jude Bellingham apareció dentro del área tras un pase atrás de Anthony Gordon, controló y definió cruzado para marcar el 1-1.

En la jugada siguiente, Harry Kane llegó a convertir el segundo para Inglaterra, pero el tanto fue anulado por fuera de juego del capitán inglés.

En el complemento, Noruega volvió a empezar mejor y exigió una buena respuesta de Pickford, quien mandó al córner un centro de Alexander Sorloth que terminó tomando dirección de arco.

A los 12 minutos del segundo tiempo, el conjunto noruego volvió a convertir por intermedio de Torbjörn Heggem, quien aprovechó un rebote tras un córner desde la izquierda. Sin embargo, el árbitro francés Clément Turpin revisó la acción mediante el VAR y anuló el gol por falta en ataque.

El empate se mantuvo hasta el final de los 90 minutos y el partido se fue al alargue. Allí apareció nuevamente Bellingham, la gran figura de la noche.

A los 3 minutos del suplementario, el mediocampista del Real Madrid capturó un rebote corto del arquero Ørjan Nyland, después de un remate de Morgan Rogers desde afuera del área, y empujó la pelota para establecer el 2-1 definitivo.

Antes de esa acción, el arquero noruego había tenido una intervención espectacular para evitar un cabezazo de Harry Kane, pero no pudo sostener el empate en la jugada siguiente.

Más tarde, el VAR volvió a intervenir. Turpin había sancionado penal para Inglaterra por una supuesta falta de Oscar Bobb sobre Djed Spence, pero luego de revisar la jugada en el monitor cambió su decisión y canceló la pena máxima.

El resultado no se modificó y, tras los 120 minutos, Inglaterra selló su clasificación a las semifinales del Mundial. El equipo inglés espera ahora por el ganador de Argentina-Suiza, en un cruce que se jugará el miércoles 15 de julio, desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.