Le robó $300 mil a su tía tras acompañarla al cajero y terminó detenido

El sospechoso ya había sido demorado por otro procedimiento policial.

Hoy 21:29

Un hombre de 41 años quedó aprehendido luego de ser acusado de sustraerle una importante suma de dinero a su tía, de 72 años, tras acompañarla a realizar una extracción bancaria. El dinero fue recuperado durante una requisa policial.

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El procedimiento comenzó alrededor de las 3.30 de la madrugada, cuando efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 29, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 12, acudieron al llamado de una vecina del barrio Colón que alertó sobre la presencia de un hombre que intentaba ingresar a una vivienda.

Al llegar al lugar, los policías demoraron al sospechoso y lo trasladaron a la dependencia policial para su identificación y averiguación de antecedentes.

Mientras se desarrollaban las actuaciones, una mujer de 72 años se presentó en la comisaría y denunció que el demorado era su sobrino, a quien señaló como el autor del robo del dinero que había retirado horas antes del banco.

Según el relato de la denunciante, cerca de las 2.30 ambos se dirigieron a un cajero automático, donde extrajeron $300.000. Para realizar la operación, la mujer le entregó al hombre su tarjeta de débito y la clave bancaria.

De acuerdo con la denuncia, una vez que regresaron a la vivienda que comparten, el acusado se habría apoderado de todo el efectivo y abandonado el lugar.

Durante la requisa realizada al sospechoso, los efectivos secuestraron $337.000 en efectivo, monto que quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

Tras ser informada de lo ocurrido, la fiscal de turno ordenó que el hombre permanezca alojado en calidad de aprehendido, imputado por el supuesto delito de hurto, mientras continúan las actuaciones judiciales.