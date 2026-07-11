Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz y profundizó la tensión con Estados Unidos

La Guardia Revolucionaria informó que bloqueará el estratégico paso marítimo "hasta nuevo aviso" y advirtió que responderá a cualquier acción militar.

Hoy 21:26

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar luego de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso", una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

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La decisión fue comunicada después de que la Marina de la Guardia Revolucionaria realizara disparos de advertencia contra un buque que, según las autoridades iraníes, navegaba por una ruta no autorizada.

En el comunicado oficial, Irán advirtió que no permitirá el tránsito de embarcaciones mientras continúen las intervenciones militares estadounidenses en la región y aseguró que cualquier nueva acción considerada hostil tendrá una respuesta.

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el mercado energético global, ya que por sus aguas circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Por ello, el anuncio generó una fuerte preocupación internacional ante el posible impacto sobre el abastecimiento y los precios de la energía.

La medida se produce en un contexto de creciente confrontación entre ambos países. Horas antes, el Gobierno iraní había advertido que dejaría de considerar vigente el reciente entendimiento alcanzado con Estados Unidos si Washington continuaba incumpliendo los compromisos asumidos, según sostuvo el embajador iraní ante las Naciones Unidas.

La escalada también fue alimentada por las declaraciones del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, quien prometió represalias por la muerte de su padre, Ali Khamenei, fallecido durante un ataque conjunto atribuido a Estados Unidos e Israel.

En paralelo, las amenazas se intensificaron tras conocerse informes sobre un presunto plan iraní para atentar contra el presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense respondió con un duro mensaje, al advertir que su país está preparado para responder militarmente ante cualquier agresión.

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la crisis, mientras persisten las conversaciones diplomáticas entre Washington y Teherán. Sin embargo, el cierre del estrecho de Ormuz y el endurecimiento del discurso de ambas partes aumentan el riesgo de una nueva escalada militar en Medio Oriente.