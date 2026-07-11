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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 15º
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Somos Deporte

Los santiagueños coparon la Fan Zone para alentar a la Selección ante Suiza

Con banderas, camisetas y una enorme ilusión, los hinchas se reunieron en el Fórum para seguir en pantalla gigante el duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La pasión albiceleste volvió a sentirse con fuerza en Santiago del Estero.

Hoy 22:12
Fan Zone

La fiebre mundialista volvió a adueñarse de Santiago del Estero. Desde varias horas antes del inicio del encuentro entre Argentina y Suiza, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, los santiagueños comenzaron a llegar a la Fan Zone instalada en el Fórum, donde siguieron el partido a través de una pantalla gigante en un clima cargado de emoción y esperanza.

Familias enteras, grupos de amigos y turistas se mezclaron en una verdadera fiesta celeste y blanca. Con camisetas de la Selección Argentina, banderas, bombos y mucho color, los hinchas alentaron desde el primer minuto al equipo dirigido por Lionel Scaloni, que buscaba un lugar entre los cuatro mejores del certamen. Cada ataque, cada recuperación y cada jugada fue vivida con intensidad por un público que no dejó de cantar durante toda la noche.

La propuesta organizada por el Gobierno de Santiago del Estero volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para los fanáticos del fútbol. Además de la transmisión del partido, la Fan Zone ofreció espacios recreativos, gastronomía y distintas actividades para que grandes y chicos disfrutaran de una jornada especial alrededor de la pasión que despierta la Albiceleste.

Una vez más, el Mundial logró unir a los santiagueños bajo una misma bandera. La ilusión de seguir soñando con un nuevo título mundial volvió a sentirse en cada rincón del predio, donde la emoción, los cánticos y el apoyo incondicional a la Selección Argentina fueron los grandes protagonistas de una noche inolvidable.

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