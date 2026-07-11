Por qué la Selección Argentina juega con un brazalete negro ante Suiza

El seleccionado nacional luce una cinta negra en uno de sus brazos durante el partido por los cuartos de final del Mundial 2026.

Hoy 21:56

Los jugadores de la Selección Argentina salieron esta noche al campo de juego del Estadio Kansas City con un brazalete negro en uno de sus brazos para enfrentar a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026.

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La decisión responde a un pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la FIFA para homenajear a Antonio Rattín, histórico exmediocampista de Boca y de la Selección Argentina, quien falleció este sábado a los 89 años.

Además, antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio por el fallecimiento de Jayden Adams, futbolista sudafricano que venía de disputar esta Copa del Mundo con la selección de su país. El mediocampista tenía 25 años y su muerte conmocionó al fútbol internacional.

Rattín, apodado “El Rata”, fue uno de los grandes símbolos de la identidad de Boca. Aguerrido, temperamental y de enorme personalidad, se transformó en una referencia para generaciones posteriores de mediocampistas identificados con el carácter xeneize.

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Su carrera como futbolista profesional tuvo solo dos camisetas: la de Boca Juniors y la de la Selección Argentina. Producto de las inferiores del club de La Ribera, debutó a los 19 años y disputó 382 partidos con la azul y oro, siempre como una de las figuras centrales del equipo.

Con la camiseta argentina, Rattín disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. En este último protagonizó una de las escenas más recordadas de la historia mundialista, cuando fue expulsado ante Inglaterra en un partido cargado de tensión.

Como en aquella época todavía no existían las tarjetas amarilla y roja, la salida de Rattín se demoró varios minutos, entre reclamos, confusión y pedidos de explicación al árbitro alemán Rudolf Kreitlein. Aquel episodio fue uno de los antecedentes que impulsó la implementación de las tarjetas en el fútbol internacional.

La imagen de Rattín dejando la cancha en Wembley quedó marcada como una muestra de rebeldía y personalidad. Con el tiempo, su figura se consolidó como parte de la historia grande de Boca y de la Selección Argentina.

Por eso, en el cruce ante Suiza, la Albiceleste lleva el brazalete negro como señal de respeto y homenaje a uno de los grandes referentes del fútbol argentino.