Hoy ya no están: la historia de 7 países que jugaron una Copa del Mundo

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 14º
Mundial 2026
FINALIZADO
España 2
Bélgica 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 2
Marruecos 0
FINALIZADO
18:00
Noruega -
Inglaterra -
11 / 07 / 2026
22:00
Argentina -
Suiza -
11 / 07 / 2026
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 18:00
Noruega
vs
Inglaterra
11 / 07 / 2026 22:00
Argentina
vs
Suiza
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

Hoy ya no están: la historia de 7 países que jugaron una Copa del Mundo

En distintas ediciones, el torneo incluyó equipos que compitieron bajo identidades estatales que luego se disolvieron, se dividieron o cambiaron de denominación.

Hoy 08:32

La Copa del Mundo, además de estar medida por la pasión, también conserva una historia política: la de selecciones que compitieron bajo banderas de países que hoy ya no existen.

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En distintas ediciones, el torneo incluyó equipos que compitieron bajo identidades estatales que luego se disolvieron, se dividieron o cambiaron de denominación, por lo que sus camisetas quedaron registradas en el historial con nombres que ya no están en el mapa político actual.

1. República Federal de Alemania (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA)

El caso más conocido es el de las dos Alemanias, creadas en 1949 tras la Segunda Guerra Mundial: la República Federal de Alemania (RFA) y la República Democrática Alemana (RDA). Ambas compitieron por separado y hasta protagonizaron un cruce directo en el Mundial de 1974, un partido que la FIFA recuerda como “la batalla de hermanos” y que terminó 1-0 en favor del Este, con gol de Jürgen Sparwasser.

Jugaron como representaciones distintas hasta 1990, cuando se produjo la reunificación y el país volvió a ser uno solo.

2. Checoslovaquia

Figura en el archivo del Mundial como un equipo con campañas de alto impacto: el propio ecosistema de FIFA+ ofrece partidos históricos vinculados a esa camiseta, incluida la final de 1962 que perdió contra Brasil.

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En los archivos oficiales de la FIFA, el mejor resultado de la actual Chequia se describe como “finalista” en 1934 y 1962, pero “como Checoslovaquia”, una forma de reconocer el antecedente deportivo de un país que ya no existe.

3. Yugoslavia

Yugoslavia Yugoslavia

La antigua Yugoslavia fue uno de los Estados europeos que terminó fragmentado en múltiples países. En el plano mundialista, su nombre permanece asociado a participaciones registradas en el historial del torneo y, en el caso de 1974, aparece incluso en materiales oficiales de FIFA+ vinculados a la fase de grupos.

Cuando Yugoslavia compitió, lo hizo como una única selección; hoy, ese lugar lo ocupan múltiples equipos nacionales surgidos tras el proceso de disolución del país. Su última participación fue en Francia 1998.

4. URSS

Rusia Rusia

La Unión Soviética (URSS) también aparece en el archivo de FIFA+ a través de partidos históricos que documentan su presencia en Copas del Mundo. Uno de los registros disponibles es el repaso de su semifinal frente a Alemania Federal en 1966. En aquella edición, el equipo consiguió un 4.º lugar, siendo esta su mejor posición.

5. Serbia y Montenegro

La denominación Serbia y Montenegro fue otra identidad estatal que quedó atrás. De acuerdo con lo precisado por la FIFA, el equipo disputó el Mundial 2006 bajo dicha denominación. Compartió grupo con Argentina, Costa de Marfil y Países Bajos.

El rendimiento no fue el esperado. Perdieron sus tres encuentros, quedaron eliminados en fase de grupos y finalizaron como la peor selección de aquella Copa del Mundo.

6. Indias Orientales Neerlandesas

En Francia 1938, el torneo registró por única vez a las Indias Orientales Neerlandesas (Dutch East Indies), un equipo que entró a la historia por un motivo concreto: fue la primera selección asiática en disputar un Mundial.

El dato central de esa participación es simple y verificable: el Mundial de 1938 se jugó con formato de eliminación directa, por lo que Dutch East Indies disputó un solo partido. Debutó el 5 de junio de 1938 ante Hungría y perdió 6-0, resultado que lo eliminó en la primera ronda.

La FIFA, en su repaso histórico del Mundial de 1938, ubica a Dutch East Indies como una de las pocas selecciones no europeas que participaron en esa edición y la identifica explícitamente como “Indonesia”.

7. Zaire

FIFA lo presenta como el primer equipo del África subsahariana en disputar una Copa del Mundo, en Alemania 1974. Además, aparece detallado su camino de clasificación y su paso por el torneo, incluido el 9-0 en contra ante Yugoslavia que quedó como uno de los resultados más abultados de la competición.

En 2026, el país disputó nuevamente una Copa del Mundo, pero bajo el nombre de República Democrática del Congo.

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