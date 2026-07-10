La Banda: detuvieron a un joven con pedido de captura por una causa de violencia de género

El acusado, de 29 años, era buscado por una causa por lesiones y daños en perjuicio de una mujer. Fue localizado en el barrio Villa Raquel y quedó alojado en una dependencia policial.

Hoy 19:17

Un joven de 29 años fue detenido en la ciudad de La Banda luego de que personal policial cumpliera una orden de captura librada en el marco de una causa por lesiones y daños en perjuicio de una mujer.

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El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia N° 12, quienes se dirigieron a un domicilio del barrio Villa Raquel para dar cumplimiento a un oficio judicial emitido por la autoridad competente.

Al llegar al lugar, los uniformados localizaron al sospechoso y le notificaron la medida judicial dispuesta en su contra. Posteriormente, fue trasladado a una dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes.

Tras ser informada del procedimiento, la Fiscalía interviniente convalidó la detención y dispuso que el acusado permanezca alojado en la Comisaría Comunitaria N° 14, en calidad de aprehendido, mientras avanza la investigación.