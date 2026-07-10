Milei acelera su agenda legislativa y busca avanzar con reformas clave antes del receso del Senado

El Presidente encabezó una reunión de Gabinete tras el acto por el Día de la Independencia y ratificó el impulso a cambios en el régimen de Zona Fría, la reforma electoral, la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal.

Hoy 19:40

Luego de participar de la vigilia por el Día de la Independencia en Tucumán, el presidente Javier Milei retomó de inmediato la actividad política y encabezó una reunión de Gabinete en la Ciudad de Buenos Aires, donde volvió a fijar las prioridades legislativas que el Gobierno pretende debatir en el Congreso durante las próximas semanas.

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Del encuentro participaron funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes del Congreso, con el objetivo de coordinar la estrategia oficial para avanzar con una serie de reformas económicas, políticas e institucionales antes del receso parlamentario.

Entre los principales proyectos figura la modificación del Régimen de Zona Fría, iniciativa con la que el Ejecutivo busca reorientar los subsidios energéticos hacia los sectores de menores ingresos. Según el Gobierno, la ampliación del beneficio realizada en 2021 incrementó el costo fiscal al incorporar regiones que, a su criterio, no reúnen las mismas condiciones climáticas que las originalmente contempladas.

La propuesta mantiene los descuentos para la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que en las zonas incorporadas en los últimos años el beneficio quedaría limitado a los hogares alcanzados por el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados. De aprobarse, el mayor impacto se registraría en decenas de ciudades de la provincia de Buenos Aires, además de localidades de Córdoba y Santa Fe.

Otra de las prioridades de la Casa Rosada es la reforma electoral, un proyecto que continúa siendo negociado con gobernadores y bloques de la oposición dialoguista. La iniciativa contempla la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de la denominada Ficha Limpia para quienes aspiren a cargos electivos.

En paralelo, el oficialismo analiza habilitar nuevamente las listas colectoras en las elecciones nacionales, lo que implicaría modificar la normativa vigente sobre la Boleta Única de Papel. La propuesta todavía se encuentra en elaboración y no fue enviada al Congreso.

En materia económica, Milei también busca impulsar una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo de establecer que la principal función de la entidad sea preservar el valor de la moneda y prohibir que vuelva a financiar al Tesoro Nacional. El proyecto es elaborado junto al Ministerio de Economía y las autoridades del Banco Central.

El Ejecutivo también trabaja en una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, destinada a incentivar que los ahorros mantenidos fuera del sistema financiero ingresen al circuito formal. Desde el Gobierno sostienen que esos fondos podrían destinarse al financiamiento de proyectos productivos, infraestructura y pequeñas y medianas empresas.

Mientras continúan las negociaciones políticas, el Senado volverá a sesionar el próximo 16 de julio y luego iniciará el receso invernal, por lo que el oficialismo intentará avanzar en la búsqueda de consensos para tratar estas iniciativas una vez retomada la actividad parlamentaria en agosto.