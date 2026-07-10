Pablo Mirolo presentó a sus candidatos y prometió recuperar programas municipales en La Banda

El candidato a intendente encabezó un acto junto a quienes integran la lista del Frente Renovador y los espacios aliados.

Hoy 20:00

El candidato a intendente de La Banda, Pablo Guillermo Mirolo, encabezó la presentación oficial de la lista que competirá en las próximas elecciones municipales, acompañado por los postulantes a la Viceintendencia, el Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo, además de dirigentes de los partidos que integran el frente político.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La fórmula para el Ejecutivo municipal está integrada por Pablo Mirolo como candidato a intendente y Claudia Acuña como candidata a viceintendenta. En tanto, la nómina para el Honorable Concejo Deliberante está conformada por Stella Maris Mirolo, María Alejandra Jiménez, Patricio Augusto, Raúl Rodríguez y Juan Carlos Paz, mientras que Carlos Ruiz fue presentado como candidato a defensor del Pueblo.

Durante su discurso, Mirolo agradeció el respaldo de las fuerzas políticas que conforman el espacio y de los vecinos que acompañan la campaña, al tiempo que convocó a trabajar para obtener el triunfo en los comicios del próximo 2 de agosto.

El candidato aseguró que su propuesta apunta a recuperar la autonomía de la ciudad y reactivar políticas públicas implementadas durante sus anteriores gestiones. En ese sentido, mencionó iniciativas como la creación de nuevos jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, el boleto gratuito, el programa La Banda Limpia, el sistema Alerta Banda y medidas destinadas a mejorar la situación de los empleados municipales.

Asimismo, afirmó que su espacio representa la alternativa para revertir la situación actual de la ciudad, al sostener que buscará impulsar un nuevo proceso de crecimiento y desarrollo para La Banda.

Durante el acto también participaron referentes de los partidos que integran la alianza, entre ellos Libres del Sur, Renovar, Partido Renovar, Partido Popular, Movimiento Soberano Renovación Cívica y Social e Instrumento Electoral por la Unidad Popular.

En representación del partido Renovar, María Alejandra Jiménez manifestó que el espacio ratifica su compromiso con los vecinos y expresó su respaldo a la candidatura de Mirolo. Por su parte, Patricio Augusto, candidato a concejal por Libres del Sur, sostuvo que el objetivo será trabajar para fortalecer el desarrollo de La Banda y continuar con un modelo de gestión enfocado en las necesidades de la comunidad.