El fiscal pidió absolver a Marcelo Corazza en el juicio por corrupción de menores

El representante del Ministerio Público consideró que los delitos atribuidos al exganador de Gran Hermano prescribieron y que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación por los hechos más recientes.

Hoy 20:11

El juicio que tiene como imputado a Marcelo Corazza, primer ganador de Gran Hermano en Argentina y exproductor de Telefe, ingresó en su etapa final con un giro inesperado. El fiscal general Juan García Elorrio solicitó su absolución al considerar que los delitos que se le atribuyen se encuentran prescriptos y que no existen elementos suficientes para responsabilizarlo por los hechos más recientes investigados en la causa.

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Corazza es uno de los cinco acusados que enfrentan el proceso judicial, junto a Francisco Angelotti Notarbartolo, Fernando Charpenet, Raúl Mermet y Leandro Aguiar. Todos fueron llevados a juicio por presuntos delitos vinculados a asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual, corrupción de menores, abuso sexual, promoción de la prostitución y tenencia de material de abuso sexual infantil.

Durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal Nº 3, el fiscal pidió las penas más severas para el resto de los imputados, al considerar que existen pruebas suficientes para acreditar su participación en la organización investigada. En ese marco, solicitó 22 años de prisión para Francisco Angelotti Notarbartolo, señalado como el presunto líder de la red; 11 años para Leandro Aguiar y 10 años para Fernando Charpenet y Raúl Mermet.

Si bien pidió la absolución de Corazza, el fiscal requirió que todos los acusados afronten una reparación económica destinada a las víctimas, la cual debería ser abonada de manera solidaria.

En contraposición, los abogados del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos, que representan a tres de las personas damnificadas, mantuvieron la acusación contra los cinco imputados y solicitaron condenas para todos ellos.

La investigación se inició en octubre de 2022, luego de una denuncia presentada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Según la acusación, la organización captaba a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente en la provincia de Misiones, para trasladarlos a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con fines de explotación sexual.

De acuerdo con la instrucción judicial, los hechos investigados se habrían extendido desde 1999 hasta marzo de 2023, cuando se concretaron las detenciones. La causa también incluye acusaciones por presuntos abusos sexuales, ofrecimientos de dinero, regalos o viajes a cambio de favores sexuales y pedidos de material de abuso sexual infantil a víctimas que tenían entre 11 y 16 años al momento de los hechos.

Corazza permanece en libertad bajo medidas de control, entre ellas el uso de una tobillera electrónica, mientras el Tribunal analiza los planteos de las partes. Hasta el momento, los jueces no informaron la fecha en la que darán a conocer el veredicto.