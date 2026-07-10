River oficializó la salida de Franco Armani con un emotivo video y confirmó cómo será su despedida

El Pulpo rescindió su contrato de común acuerdo y cerrará un ciclo histórico en el Millonario, con 10 títulos en ocho años y medio.

Hoy 21:31

Se termina una era en River. El club confirmó oficialmente la salida de Franco Armani, uno de los grandes ídolos de su historia reciente, quien dejará el Millonario tras un ciclo dorado de ocho años y medio, 366 partidos y 10 títulos.

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A través de un comunicado y un emotivo video publicado en sus redes oficiales, la institución informó que las partes “han resuelto de común acuerdo” la rescisión del contrato y el cierre de una etapa que quedará marcada en la memoria de los hinchas.

“Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia”, destacó River en su despedida.

El club también remarcó el rol decisivo del arquero en la Copa Libertadores 2018, conquistada ante Boca en Madrid, y lo definió como una “leyenda viva” de la institución. Además, recordó que se convirtió en el arquero con más títulos en la historia de River.

La despedida formal será el lunes 13 de julio, a las 16, cuando Armani brinde una conferencia de prensa en el club para “despedirse de toda la familia riverplatense”.

“Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre”, señaló la institución en el comunicado.

El Pulpo venía atravesando un año complicado por diferentes lesiones, que redujeron considerablemente su participación durante este 2026. En el semestre apenas pudo disputar un partido y medio, mientras que Santiago Beltrán, una de las revelaciones del fútbol argentino, se adueñó del arco millonario.

El contrato de Armani con River estaba vigente hasta diciembre de este año, pero el arquero decidió interrumpirlo para continuar su carrera en Atlético Nacional de Colombia, club en el que también es ídolo y donde todo indica que podría cerrar su trayectoria profesional.

El propio presidente Stefano Di Carlo había anticipado que el club respetaría la voluntad del futbolista. “Se ha ganado el derecho de decidir lo que quiere hacer en cualquier momento. Tienen que tener ese espacio porque se lo han ganado”, había expresado.

A los 39 años, Armani se despide de River como uno de los arqueros más importantes de su historia. Llegó en 2018, fue determinante desde sus primeros partidos y se transformó en símbolo de una etapa inolvidable para el club de Núñez.

Con su salida, River despide no solo a un arquero campeón, sino a uno de los grandes referentes del ciclo más glorioso de los últimos años.

EL COMUNICADO DE RIVER

Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del Club y los hinchas. Durante estos ocho años y medio,

Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia. Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River.

Franco tendrá una conferencia de prensa el lunes 13 de julio a las 16 hs en el Club, donde podrá despedirse de toda la familia riverplatense.

Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre.