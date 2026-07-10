Loreto reunió a destacados ajedrecistas del NOA en un torneo por el 142° aniversario de la ciudad

El certamen contó con la participación de competidores de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Ignacio Prado se consagró campeón y se quedó con la Copa Ciudad de Loreto.

Hoy 21:28

Con una importante convocatoria y un gran nivel de competencia, finalizó el Torneo Abierto de Ajedrez "142° Aniversario Ciudad de Loreto", certamen que formó parte de los festejos por un nuevo cumpleaños de la ciudad y que fue auspiciado por la Municipalidad de Loreto, encabezada por el intendente Ramón "Toto" González.

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Jugadores de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca participaron en las distintas categorías, consolidando al torneo como uno de los encuentros ajedrecísticos más importantes de la región.

El máximo galardón, la Copa Ciudad de Loreto, quedó en manos de Ignacio Prado, quien se coronó campeón del certamen. El podio se completó con Hugo Gómez, en el segundo lugar, y el Candidato a Maestro Mauricio Suárez, de Las Termas de Río Hondo, quien finalizó tercero.

Entre las actuaciones destacadas sobresalió Gael Nallar, de apenas 11 años, quien se impuso en la categoría Sub 1700, demostrando un gran desempeño a lo largo del torneo.

En las restantes categorías, los ganadores fueron Raúl Maldonado como mejor jugador de Loreto; Santiago Gómez en Sub 18; Thiago Celis en Sub 16; Lizandro Saganía en Sub 14; Gael Pereyra en Sub 12; Mateo Pereyra en Sub 10; y Victoria Rojas, quien fue distinguida como la mejor competidora femenina.

El cierre del torneo estuvo marcado por un emotivo reconocimiento a los ajedrecistas provenientes de otras provincias, quienes recibieron como presente una imagen de Mama Antula, gesto que fue recibido con gratitud y que puso el broche de oro a una jornada de integración deportiva y cultural en la ciudad de Loreto.