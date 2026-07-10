En la misa por San Charbel, Bokalic reflexionó sobre la migración y llamó a combatir la xenofobia

Durante la celebración realizada en la Catedral Basílica, el cardenal y arzobispo de Santiago del Estero destacó el aporte de la comunidad libanesa y pidió recibir a quienes migran con solidaridad, respeto e integración.

Hoy 21:51

La misa de entronización de la imagen de San Charbel Makhlouf, celebrada este viernes en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Carmen, dejó un profundo mensaje sobre la realidad que atraviesan millones de personas obligadas a abandonar sus países. Durante su homilía, el cardenal y arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic, reflexionó sobre el fenómeno de la migración y llamó a combatir la xenofobia, promoviendo una sociedad más solidaria e inclusiva.

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En el comienzo de su mensaje, Bokalic destacó el significado espiritual de la llegada de la imagen del santo maronita a la Catedral y afirmó que "la presencia de un santo es un regalo de Dios para su pueblo", al señalar que los santos son ejemplo de vida y acompañan a los creyentes en su camino de fe.

Asimismo, definió a San Charbel como "un hombre del silencio, de la oración y de la contemplación", cuya entrega a Dios lo convirtió en un testimonio de servicio a los demás y en un intercesor cercano para los fieles.

El cardenal también dedicó un reconocimiento a la comunidad libanesa de Santiago del Estero, al sostener que "con su fe, su trabajo, sus sacrificios y sus valores ha enriquecido profundamente la vida de nuestra provincia y de nuestra Iglesia".

Un mensaje sobre quienes deben dejar su tierra

Tomando como referencia el pasaje bíblico de la huida de la Sagrada Familia a Egipto, Bokalic recordó que José y María también debieron abandonar su hogar para proteger al Niño Jesús, y relacionó esa experiencia con la realidad que viven millones de personas en la actualidad.

El arzobispo señaló que guerras, persecuciones, violencia, pobreza, hambre y falta de oportunidades obligan a numerosas familias a dejar atrás su historia y sus afectos en busca de un futuro mejor.

"Detrás de cada migrante hay una historia concreta, un rostro, una familia, un sufrimiento y, al mismo tiempo, una enorme esperanza", expresó.

En ese contexto, afirmó que la migración forma parte de la historia de la salvación y recordó que figuras como Abraham, Moisés y la propia Sagrada Familia atravesaron ese camino confiando en la providencia de Dios.

"Acoger significa abrir el corazón"

Durante la homilía, Bokalic advirtió que en la actualidad predominan el miedo, la desconfianza y brotes de xenofobia, además de prejuicios y actitudes de rechazo hacia quienes llegan desde otros lugares.

Frente a esa realidad, sostuvo que el Evangelio invita a cambiar la mirada y reconocer en cada migrante a un hermano que busca vivir en paz, proteger a su familia y construir un futuro digno.

En esa línea, recordó la enseñanza del papa Francisco sobre el compromiso de la Iglesia con las personas migrantes y refugiadas, resumida en cuatro verbos: "acoger, proteger, promover e integrar".

"Acoger significa abrir el corazón antes que abrir la puerta. Es descubrir en el otro a un hermano y no a un extraño", afirmó el cardenal.

Finalmente, exhortó a las comunidades y a las autoridades a trabajar para que nadie se vea obligado a abandonar su tierra y, cuando ello ocurra, quienes migran encuentren respeto, solidaridad y oportunidades reales para reconstruir su vida.