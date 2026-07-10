Scaloni palpitó el choque ante Suiza: "No sería descabellado repetir el equipo"

El entrenador del seleccionado nacional habla en conferencia de prensa antes del duelo de este sábado por los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Hoy 22:50

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este viernes que podría repetir ante Suiza el equipo titular que viene de ganarle a Egipto, durante una conferencia de prensa que brindó en el Kansas City Stadium, sede del duelo de este sábado a las 22 por los cuartos de final del Mundial.

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"Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora, como también podría haber algún cambio, pero en principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día. En cuanto al juego, creo que hicimos buenas cosas con Egipto", reconoció el santafesino.

A su vez, resaltó que el ingreso de Leandro Paredes frente a los africanos mejoró mucho al once: "Considero que los cambios fueron porque pensamos que el equipo puede mejorar. Con la entrada de Leandro, mejoramos bastante en la circulación y la tenencia. También mejoró Alexis".

Sobre Suiza, el DT no le restó mérito y analizó: "No hay rival fácil y para mí es un buen equipo, que compite con las mejores selecciones y siempre está, tiene tradición en los Mundiales, con jugadores de experiencia. Lo respetamos como a todos, por algo eliminó a Colombia, que había hecho un trabajo enorme y pensábamos que podría estar acá con nosotros".

A su vez, se refirió al desarrollo de la Copa del Mundo y resaltó el juego de España y Francia, aunque también se refirió al desempeño de la Albiceleste: "Hoy España ganó merecidamente, pero le costó. Ayer Francia dio un golpe de autoridad, pero creo que más allá del partido de Cabo Verde, estamos bien. Generamos un montón de situaciones, con errores puntuales. Contra Egipto jugamos mejor. Incluso en Qatar, a Croacia le ganamos 3-0, pero nos manejaron más la pelota que contra Egipto. A este equipo ya no le pesa jugar un partido de estas características".

Por otro lado, el santafesino coincidió con la declaración de la figura española Lamine Yamal, quien catalogó al cruce de semifinales entre Francia y España como una "final anticipada": "Coincido, claro que es lo es. Son dos grandes favoritos, no me parece mal que haya dicho eso. Lamentablemente, llegará solo uno a la final".

La dupla Lautaro Martínez y Julián Álvarez: "Hicieron más de lo que tenían que hacer. Lamentablemente, entre uno normalmente. El momento en el que estuvieron juntos le dieron un montón al equipo. Siempre los he tenido en la cabeza. Soy un agradecido con ellos por su trabajo. Mañana veremos”.

Sobre la actuación de Lionel Messi: "Corre parecido en los partidos, está resolutivo y el equipo lo ayuda. Ha hecho una gran preparación y está dando todo lo que tiene. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. No sorprende. Mientras él tenga ganas, va a ser el mejor. Eso es lo que pensamos quienes lo conocemos y vemos entrenar. No me quiero imaginar lo que debe haber sido con 23/24 años en el Barcelona".

Respecto a las polémicas en las redes sociales: “Hace un montón de tiempo nos dicen que nos favorecen, desde 1986. Porque Argentina es una de las selecciones que siempre anima el torneo y, de alguna manera. Utilizamos eso para que los jugadores se rebelen y jueguen aún mejor también para que vean que hay gente que no quiere que Argentina gane. A los jugadores les llega. Creo que con el VAR es muy difícil que te ayuden. No hay una doble interpretación. Nos han dejado clarísimo cómo se interpreta. Se cumplió todo. A Lisandro le pisaron el pie; poco, mucho o apenas, es falta. No hubo cambio de posición. No hay otra lectura. En las redes sociales se magnifica todo. No hay favoritismo. Hoy es muy difícil”.

Sobre los penales de Messi y un posible cambio: "Ni se me ocurre cambiar. Que haga lo que quiera"