Fieles participaron de la entronización de la imagen de San Charbel en la Catedral Basílica

La Catedral Basílica Nuestra Señora del Carmen fue escenario este viernes de la misa de entronización de la imagen de San Charbel Makhlouf, religioso maronita libanés canonizado en 1977 y reconocido por su profunda vida de oración y espiritualidad.

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San Charbel en la Catedral

La celebración contó con la presencia de la embajadora del Líbano en Argentina, Sonia Abou Azar, y fue concelebrada por el cardenal y arzobispo de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic, junto a monseñor Juan Habib Chamieh, eparca de Buenos Aires de la Iglesia Católica Maronita.

Del oficio religioso participaron el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez; el senador nacional Gerardo Zamora; y la intendenta de la Capital, Norma Fuentes, además de funcionarios, integrantes de la comunidad libanesa y numerosos fieles que acompañaron la ceremonia.

Uno de los momentos más emotivos fue la presentación de las reliquias de San Charbel, que fueron trasladadas por el padre Maroun Chalita, permitiendo a los presentes participar de un especial momento de oración y veneración.

La entronización de la imagen de San Charbel representa un nuevo espacio de devoción para los fieles, quienes reconocen al santo maronita como un símbolo de fe, humildad y entrega a Dios. La ceremonia reafirmó además los lazos entre la comunidad libanesa y Santiago del Estero, en una jornada marcada por la espiritualidad y la participación de las autoridades.