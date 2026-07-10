¿Palito a la Argentina? Lamine Yamal dijo que España y Francia son “las dos mejores selecciones del Mundial”

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUL 2026 | 17º
Mundial 2026
FINALIZADO
España 2
Bélgica 1
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 2
Marruecos 0
FINALIZADO
18:00
Noruega -
Inglaterra -
11 / 07 / 2026
22:00
Argentina -
Suiza -
11 / 07 / 2026
16:00
Francia -
España -
14 / 07 / 2026
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 18:00
Noruega
vs
Inglaterra
11 / 07 / 2026 22:00
Argentina
vs
Suiza
14 / 07 / 2026 16:00
Francia
vs
España

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
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Somos Deporte

¿Palito a la Argentina? Lamine Yamal dijo que España y Francia son “las dos mejores selecciones del Mundial”

La figura española palpitó el cruce de semifinal ante los galos y dejó fuera de su análisis a la Scaloneta, vigente campeona del mundo y todavía en carrera en el torneo.

Hoy 21:17
Lamine Yamal

Lamine Yamal calentó la previa de la semifinal entre España y Francia en el Mundial 2026 con una frase que no pasó inadvertida. Tras la clasificación de la Roja ante Bélgica, el delantero aseguró que españoles y franceses son “las dos mejores selecciones del Mundial”, dejando al margen a la Selección Argentina, vigente campeona y todavía en carrera.

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España viene de vencer 2-1 a Bélgica en los cuartos de final, con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, y se metió entre los cuatro mejores del certamen. Ahora enfrentará a Francia en una semifinal de alto voltaje entre dos candidatos al título.

En ese contexto, Yamal, una de las grandes figuras del seleccionado español, habló del cruce ante el equipo de Kylian Mbappé y se mostró muy confiado. “Si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros”, afirmó.

Luego llegó la frase que generó repercusión, especialmente del lado argentino: “Somos las dos mejores selecciones del Mundial”, sostuvo el futbolista de 18 años, en referencia a España y Francia.

Aunque la Argentina de Lionel Scaloni sigue en carrera y defiende el título conseguido en Qatar 2022, Yamal eligió poner por encima a las dos selecciones europeas que se cruzarán por un lugar en la final.

El delantero también dejó un mensaje para los hinchas españoles, ilusionados con volver a una final mundialista. “Estamos todos muy contentos, muy ilusionados, todos queríamos llegar a la semifinal y estamos a dos pasos; vamos a dejar todo, que confíen y que celebren haber pasado a la semifinal”, expresó.

De cara al duelo ante Francia, el jugador del Barcelona anticipó un partido exigente, con mucha jerarquía individual y un fuerte componente táctico.

Espero un equipo que venga por nosotros, pero no todo el partido, no hay equipo que nos vaya a jugar uno contra uno todo el campo. Todos sabemos que Francia tiene jugadores de mucha calidad arriba y abajo es muy físico”, analizó.

Y agregó: “Jugaremos como nosotros sabemos y trataremos de tener el balón. Llego con mucha confianza, sé que va a salir todo bien, que estoy preparado para el partido, y tengo muchas ganas de que llegue el día”.

El antecedente reciente entre ambos seleccionados también alimenta la expectativa. En la Eurocopa 2024, España eliminó a Francia en semifinales con un golazo de Yamal, quien colgó la pelota del ángulo para encaminar una victoria por 2-1.

Ojalá que se repita, tengo muchas ganas de que llegue ya”, cerró el joven delantero, que vuelve a tener por delante una cita enorme ante los franceses.

La semifinal entre España y Francia se disputará el martes 14 de julio, desde las 16.00, hora argentina. El ganador se clasificará a la final del Mundial 2026, que se jugará el domingo 19 de julio.

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