¿Palito a la Argentina? Lamine Yamal dijo que España y Francia son “las dos mejores selecciones del Mundial”

La figura española palpitó el cruce de semifinal ante los galos y dejó fuera de su análisis a la Scaloneta, vigente campeona del mundo y todavía en carrera en el torneo.

Hoy 21:17

Lamine Yamal calentó la previa de la semifinal entre España y Francia en el Mundial 2026 con una frase que no pasó inadvertida. Tras la clasificación de la Roja ante Bélgica, el delantero aseguró que españoles y franceses son “las dos mejores selecciones del Mundial”, dejando al margen a la Selección Argentina, vigente campeona y todavía en carrera.

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España viene de vencer 2-1 a Bélgica en los cuartos de final, con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, y se metió entre los cuatro mejores del certamen. Ahora enfrentará a Francia en una semifinal de alto voltaje entre dos candidatos al título.

En ese contexto, Yamal, una de las grandes figuras del seleccionado español, habló del cruce ante el equipo de Kylian Mbappé y se mostró muy confiado. “Si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros”, afirmó.

Luego llegó la frase que generó repercusión, especialmente del lado argentino: “Somos las dos mejores selecciones del Mundial”, sostuvo el futbolista de 18 años, en referencia a España y Francia.

Aunque la Argentina de Lionel Scaloni sigue en carrera y defiende el título conseguido en Qatar 2022, Yamal eligió poner por encima a las dos selecciones europeas que se cruzarán por un lugar en la final.

El delantero también dejó un mensaje para los hinchas españoles, ilusionados con volver a una final mundialista. “Estamos todos muy contentos, muy ilusionados, todos queríamos llegar a la semifinal y estamos a dos pasos; vamos a dejar todo, que confíen y que celebren haber pasado a la semifinal”, expresó.

De cara al duelo ante Francia, el jugador del Barcelona anticipó un partido exigente, con mucha jerarquía individual y un fuerte componente táctico.

“Espero un equipo que venga por nosotros, pero no todo el partido, no hay equipo que nos vaya a jugar uno contra uno todo el campo. Todos sabemos que Francia tiene jugadores de mucha calidad arriba y abajo es muy físico”, analizó.

Y agregó: “Jugaremos como nosotros sabemos y trataremos de tener el balón. Llego con mucha confianza, sé que va a salir todo bien, que estoy preparado para el partido, y tengo muchas ganas de que llegue el día”.

El antecedente reciente entre ambos seleccionados también alimenta la expectativa. En la Eurocopa 2024, España eliminó a Francia en semifinales con un golazo de Yamal, quien colgó la pelota del ángulo para encaminar una victoria por 2-1.

“Ojalá que se repita, tengo muchas ganas de que llegue ya”, cerró el joven delantero, que vuelve a tener por delante una cita enorme ante los franceses.

La semifinal entre España y Francia se disputará el martes 14 de julio, desde las 16.00, hora argentina. El ganador se clasificará a la final del Mundial 2026, que se jugará el domingo 19 de julio.