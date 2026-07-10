Sinner eliminó a Djokovic y disputará la final de Wimbledon ante Zverev

El italiano y el alemán alcanzaron el partido definitorio tras vencer al serbio y Fery en semifinales, respectivamente.

Hoy 21:09

Jannik Sinner y Alexander Zverev definirán el título de Wimbledon 2026 tras imponerse con autoridad en las semifinales del tercer Grand Slam de la temporada. El italiano derrotó a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4, mientras que el alemán superó al británico Arthur Fery por 7-6, 6-2 y 6-4.

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Sinner, número uno del mundo y campeón defensor, afrontó un duelo de máxima exigencia ante Djokovic, siete veces ganador de Wimbledon. Sin embargo, el italiano mostró solidez, agresividad y mucha precisión para imponerse en sets corridos y meterse en una nueva final grande.

El primer set fue equilibrado, con ambos tenistas sosteniendo sus servicios hasta el 4-4. Después de desaprovechar una primera oportunidad de quiebre, Sinner volvió a presionar sobre el saque del serbio, rompió en el noveno game y luego cerró el parcial por 6-4.

En la segunda manga, el italiano elevó su nivel desde el fondo de la cancha y empezó a marcar diferencias con mayor agresividad. El quiebre llegó en el séptimo juego para colocarse 4-3 y, desde allí, administró la ventaja con autoridad. Djokovic no encontró respuestas y volvió a ceder el set por 6-4.

El tercer parcial comenzó con otro quiebre inmediato de Sinner, que mantuvo la diferencia pese al intento de reacción del serbio. Con un servicio sólido y sin conceder demasiado en los momentos decisivos, el número uno del mundo cerró el partido con otro 6-4 y aseguró su lugar en la final.

En la otra semifinal, Zverev dejó atrás un comienzo exigente ante Arthur Fery, la gran revelación del torneo. El británico logró recuperar un quiebre y llevó el primer set al tie-break, pero el alemán impuso su experiencia en el desempate y tomó ventaja.

A partir del segundo parcial, el número tres del mundo dominó el desarrollo con un tenis agresivo y un servicio determinante. Quebró en dos oportunidades para llevarse el set por 6-2 y, en el tercero, consiguió una ruptura clave en el quinto game para encaminar la clasificación.

Fery, invitado por la organización y ubicado en el puesto 114 del ranking, cerró un torneo histórico pese a la derrota. Zverev, por su parte, alcanzó su primera final de Wimbledon y se convirtió en el primer alemán en disputar la definición masculina del certamen desde Boris Becker en 1995.

Con estos resultados, Sinner y Zverev se enfrentarán en la final del domingo, en un duelo entre dos de los grandes protagonistas de la temporada. El italiano buscará defender su corona en Londres, mientras que el alemán intentará sumar otro título grande tras su consagración en Roland Garros.