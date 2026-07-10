Fernández recibió a competidores de tres provincias en el 4° Torneo de Taekwon-Do

El certamen se realizó en el club Fernández BBC como parte de las actividades por el aniversario de la ciudad. Participaron delegaciones de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, con el acompañamiento del municipio.

Hoy 19:51

El club Fernández BBC fue sede del 4° Torneo de Taekwon-Do, una competencia que reunió a deportistas de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca y que formó parte de las actividades organizadas por el aniversario de la ciudad de Fernández.

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El evento convocó a numerosas delegaciones, familias y aficionados a esta disciplina, quienes disfrutaron de una jornada marcada por el compañerismo, el respeto y el alto nivel deportivo de los competidores.

La intendente Yanina Iturre participó del encuentro junto al director de Deportes Municipal y otros integrantes de su gabinete. Las autoridades recorrieron las instalaciones, dialogaron con los organizadores y compartieron la jornada con los atletas y sus familias, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para la comunidad.

Durante su visita, la jefa comunal valoró la amplia convocatoria y remarcó el rol formativo del taekwon-do, al señalar que esta disciplina promueve valores fundamentales en niños y jóvenes, por lo que el municipio continuará respaldando este tipo de propuestas deportivas.

El torneo fue organizado de manera conjunta por la Escuela Carballo, dirigida por el instructor Gabriel Carballo (IV Dan ITF), y la Asociación Federal de Taekwon-Do Argentina, encabezada por Ariel Figueroa (V Dan ITF).

Desde el Municipio de Fernández destacaron que el certamen forma parte del programa de actividades deportivas y culturales preparado para celebrar un nuevo aniversario de la "Capital del Agro", reafirmando el compromiso de seguir impulsando el deporte como una herramienta de integración, formación y desarrollo para niños, jóvenes y adultos.