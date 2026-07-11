Barrio Francisco de Aguirre: dos bandas se enfrentaron con “tumberas” a pocos metros de una comisaría

Durante la noche del viernes, decenas de menores se enfrentaron arrojándose piedras y efectuándose disparos con tumberas. Ocurrió en la zona de Libertad y 12 de octubre, a pocos metros de la seccional Cuarta.

Hoy 00:45

Un violento episodio tuvo lugar el pasado viernes alrededor de las 22 horas en el barrio Francisco de Aguirre, generando alarma entre los vecinos de la zona de avenida Aguirre y calle 12 de Octubre, a pocos metros de la Seccional Cuarta de policía.

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Según relataron testigos, decenas de adolescentes, en su mayoría menores de edad, se enfrentaron entre sí arrojándose piedras y efectuando disparos con armas de fuego, que aparentemente serían de fabricación casera, conocidas popularmente como "tumberas".

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre heridos ni detenidos, aunque los vecinos expresaron su preocupación por la integridad de las personas y los bienes de la zona, dado que la violencia se desató en plena vía pública y en un horario de alto tránsito barrial.

Los vecinos de la zona permanece en alerta ante posibles novedades sobre el caso o nuevos episodios similares.