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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 14º
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Fin de los fríos intensos: el termómetro llegaría hasta 22° en Santiago del Estero este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa cielo mayormente nublado, alta humedad y sin probabilidad de lluvias durante el fin de semana.

Hoy 01:03

Santiago del Estero tendrá un sábado un poco fresco y nublado, con una temperatura mínima de 11° y una máxima que alcanzará los 22°, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El cielo se mantendrá parcialmente cubierto durante gran parte del día, mientras que la humedad superará el 70%, generando sensación de frescura durante toda la jornada.

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Pese a la cobertura nubosa y la alta humedad, no se esperan precipitaciones en la provincia durante el fin de semana, por lo que se anticipa un clima estable ideal para actividades al aire libre, aunque con la necesidad de vestirse con ropa abrigada en la mañana y por la noche.

Con estas condiciones, Santiago del Estero mantiene la tendencia de bajas temperaturas registrada en los últimos días, ofreciendo un fin de semana fresco y sin lluvias para disfrutar en la provincia.

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