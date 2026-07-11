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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 14º
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Clodomira celebró el Día de la Independencia con una multitudinaria Feria Patria

La ciudad vivió una jornada cargada de tradición, cultura y sentimiento patrio con la realización de la Feria Patria “Clodomira Celebra la Independencia”, una propuesta organizada por el municipio que convocó a una importante cantidad de vecinos y familias.

Hoy 01:55
Clodomira

La celebración se convirtió en un espacio de encuentro para la comunidad, donde artesanos, emprendedores y gastronómicos locales exhibieron sus productos, mientras que la música y las expresiones artísticas aportaron el clima festivo característico de una de las fechas más significativas para la historia argentina.

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Entre las propuestas que formaron parte de la jornada se destacaron las presentaciones de la Academia Municipal “Raíces Santiagueñas” y de la Escuela de Formación Profesional y Artística “La Danse”, cuyos integrantes ofrecieron espectáculos que fueron acompañados con entusiasmo por el público presente.

El intendente Daniel Ruiz destacó la amplia participación de los vecinos y señaló que este tipo de actividades permiten fortalecer la identidad local y los valores que dieron origen a la Nación. “El 9 de Julio nos invita a reflexionar sobre el legado de quienes lucharon por una patria libre y soberana. Es una fecha que nos une como argentinos y que nos recuerda la importancia de trabajar juntos por una comunidad cada vez más solidaria y comprometida”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal valoró el protagonismo de los emprendedores, artistas e instituciones que participaron de la feria. “Nos llena de orgullo ver a las familias compartiendo este espacio, apoyando a nuestros emprendedores y disfrutando de las expresiones culturales que forman parte de nuestra identidad. Estas actividades fortalecen los lazos comunitarios y mantienen vivas nuestras tradiciones”, afirmó.

Finalmente, desde el municipio agradecieron a todos los vecinos, instituciones y artistas que formaron parte de la organización y el desarrollo de la jornada, que permitió conmemorar una fecha histórica en un ambiente de encuentro, participación y celebración colectiva.

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