Clodomira celebró el Día de la Independencia con una multitudinaria Feria Patria

La ciudad vivió una jornada cargada de tradición, cultura y sentimiento patrio con la realización de la Feria Patria “Clodomira Celebra la Independencia”, una propuesta organizada por el municipio que convocó a una importante cantidad de vecinos y familias.

Hoy 01:55

La celebración se convirtió en un espacio de encuentro para la comunidad, donde artesanos, emprendedores y gastronómicos locales exhibieron sus productos, mientras que la música y las expresiones artísticas aportaron el clima festivo característico de una de las fechas más significativas para la historia argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre las propuestas que formaron parte de la jornada se destacaron las presentaciones de la Academia Municipal “Raíces Santiagueñas” y de la Escuela de Formación Profesional y Artística “La Danse”, cuyos integrantes ofrecieron espectáculos que fueron acompañados con entusiasmo por el público presente.

El intendente Daniel Ruiz destacó la amplia participación de los vecinos y señaló que este tipo de actividades permiten fortalecer la identidad local y los valores que dieron origen a la Nación. “El 9 de Julio nos invita a reflexionar sobre el legado de quienes lucharon por una patria libre y soberana. Es una fecha que nos une como argentinos y que nos recuerda la importancia de trabajar juntos por una comunidad cada vez más solidaria y comprometida”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal valoró el protagonismo de los emprendedores, artistas e instituciones que participaron de la feria. “Nos llena de orgullo ver a las familias compartiendo este espacio, apoyando a nuestros emprendedores y disfrutando de las expresiones culturales que forman parte de nuestra identidad. Estas actividades fortalecen los lazos comunitarios y mantienen vivas nuestras tradiciones”, afirmó.

Finalmente, desde el municipio agradecieron a todos los vecinos, instituciones y artistas que formaron parte de la organización y el desarrollo de la jornada, que permitió conmemorar una fecha histórica en un ambiente de encuentro, participación y celebración colectiva.