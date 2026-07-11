Asalto a automovilista en Coronel Arias durante un semáforo en rojo

Un automovilista fue víctima de un asalto en Coronel Arias por parte de motochorros que le robaron su teléfono celular mientras esperaba en un semáforo en rojo.

Hoy 02:33

Un automovilista en Coronel Arias denunció que fue asaltado por motochorros mientras aguardaba en un semáforo en rojo. La víctima relató que dos delincuentes se le acercaron en una motocicleta y lo inmovilizaron para robarle su teléfono celular.

El incidente ocurrió en la madrugada, alrededor de las 3.30, cuando el automovilista circulaba por la avenida Presidente Perón en el barrio de la capital jujeña. Al llegar a la intersección con la avenida Pueyrredón, se detuvo debido a que el semáforo se encontraba en rojo.

En ese preciso momento, los motochorros se aproximaron a su vehículo, aprovechando que la ventana del conductor estaba bajada. El acompañante de la moto, con una cilindrada de 110 cc., realizó un movimiento rápido, sujetando la cabeza del automovilista mientras le robaba su teléfono celular.

Una vez consumado el ilícito, los delincuentes aceleraron y huyeron en dirección a la calle Volcán, con rumbo al barrio Mariano Moreno. Este tipo de situaciones pone de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad en la zona.

Ante la gravedad del suceso, el automovilista se dirigió a la Seccional 31° para realizar la correspondiente denuncia. Allí, proporcionó detalles sobre las características de los sospechosos que lo interceptaron en el semáforo.

Este tipo de robos se ha vuelto recurrente en la región, lo que genera un clima de inseguridad entre los ciudadanos. Las autoridades locales están tomando medidas para abordar esta problemática y mejorar la seguridad pública.