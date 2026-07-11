Detienen a dos hombres por caza ilegal y tenencia de armas en Chaco

La Policía de Chaco realizó un operativo en María Sara, deteniendo a dos hombres por transportar carne de caza sin autorización y armas ilegales.

Hoy 03:22

Anoche, en un operativo conjunto, efectivos de la División Rural Basail, junto a Policía Caminera y el Departamento Drogas Peligrosas, llevaron a cabo un procedimiento en el puesto de control de María Sara, ubicado sobre las rutas Nacional Nº 11 y Provincial Nº 13.

Durante este operativo, se interceptó una motocicleta que transportaba a dos hombres de 44 y 25 años, quienes estaban en posesión de carne de especies silvestres y no contaban con la autorización necesaria para cazar.

Al inspeccionar la carga, los efectivos hallaron en bolsas de arpillera carne de carpincho y un tatú mulita sin vida, así como dos escopetas, cartuchos de diversos calibres, cuchillos, linternas y otros utensilios utilizados en la caza.

El conductor de la motocicleta, al ser consultado, admitió que no poseía la habilitación ni el permiso de caza requeridos por la normativa vigente, lo que llevó a los oficiales a proceder al secuestro de las armas, municiones, elementos de caza y los productos cárnicos.

El infractor de 25 años fue notificado sobre la causa por presunta infracción a la Ley Provincial de Caza N.º 1.429-R, recibiendo la intervención de la Dirección de Fauna de la Provincia.

Las autoridades continúan con las actuaciones administrativas y legales pertinentes mientras se refuerzan los controles en la zona para prevenir actividades ilegales relacionadas con la caza.