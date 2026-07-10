Noruega e Inglaterra se juegan un lugar en semifinales del Mundial 2026

Con Erling Haaland y Harry Kane como grandes figuras, europeos protagonizarán un atractivo duelo por los cuartos de final. El ganador enfrentará en semifinales al vencedor de Argentina-Suiza.

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Noruega e Inglaterra se enfrentarán este sábado desde las 18.00 en el Miami Stadium, por los cuartos de final del Mundial 2026. En un duelo que promete emociones, ambos seleccionados buscarán meterse entre los cuatro mejores del torneo con sus máximas figuras al frente: Erling Haaland y Harry Kane. El vencedor de este cruce se medirá en semifinales con el ganador del choque entre Argentina y Suiza.

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El conjunto noruego llega con la confianza por las nubes luego de eliminar a Brasil con un resonante 2-1. La gran figura fue Haaland, autor de un doblete que lo dejó con siete goles en el certamen, solo por detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la tabla de artilleros. Además, los dirigidos por Ståle Solbakken alcanzaron por primera vez los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Por su parte, Inglaterra viene de superar una verdadera prueba de carácter frente a México. Los dirigidos por Thomas Tuchel jugaron gran parte del encuentro con un futbolista menos por la expulsión de Jarell Quansah, pero resistieron la presión local y se impusieron gracias a un doblete de Jude Bellingham y un tanto decisivo de Harry Kane, quien junto al volante del Real Madrid suma diez de los once goles del equipo en el torneo.

Probables formaciones

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del partido