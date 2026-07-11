Evangelina Anderson deslumbra en Marbella con microbikini y meditación en la playa

La modelo y empresaria compartió en sus redes un día de relax y bienestar en España, combinando estilo, playa y momentos de introspección.

Hoy 01:24

Evangelina Anderson continúa disfrutando del verano europeo desde Marbella y vuelve a conquistar a sus seguidores con postales que combinan moda y bienestar. La modelo compartió una serie de videos en Instagram que la muestran luciendo un bikini triangular estampado y participando de una sesión de meditación junto a su amiga Majo Martino.

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Estilo y glamour frente al Mediterráneo

El escenario elegido fue La Câbane Beach Club Marbella, donde Anderson mostró su microbikini azul con hojas celestes y blancas, combinando sombrero de paja de ala ancha, anteojos de sol y pulseras. Los videos muestran a la modelo posando de frente, de espaldas y de perfil, destacando su silueta y el entorno tropical, con palmeras y el mar como telón de fondo.

Antes de llegar al beach club, Evangelina compartió imágenes desde su habitación, mostrando su look y su emoción por el día soleado. "Verano TE AMO", escribió junto a sus stories, anticipando una jornada dedicada al descanso y la introspección.

Bienestar y meditación al amanecer

La modelo y su amiga Majo Martino realizaron una sesión de meditación en la playa a primera hora de la mañana, combinando tecnología, auriculares, mantillas térmicas y ejercicios guiados de escritura. Evangelina registró el momento plasmando un mensaje de gratitud en su cuaderno: “Gracias Dios por absolutamente todo”, mientras compartía imágenes de los primeros rayos de sol y el sonido del mar.

Majo documentó el detrás de escena del ritual matutino, sumando humor y complicidad al momento, demostrando que el bienestar puede ser tanto introspectivo como divertido y compartido.

Redes sociales enloquecidas

La publicación de Anderson superó rápidamente los 7.500 "Me gusta" y generó cientos de comentarios destacando su estilo y dedicación al cuidado personal. La combinación de moda, lujo y momentos de meditación consolidó la jornada como una de las más comentadas por sus seguidores en Instagram.