Hombre detenido por estafas laborales en el Poder Judicial de Salta

Un hombre fue detenido por estafas laborales en el Poder Judicial de Salta, engañando a mujeres con falsas promesas de empleo.

Hoy 01:23

El auxiliar fiscal Pablo Nieva ha imputado a un hombre por el delito de estafas reiteradas en el ámbito del Poder Judicial de Salta. El acusado está vinculado a cuatro hechos de estafa, donde engañaba a mujeres prometiéndoles puestos laborales en dicha institución.

La investigación revela que el sospechoso se presentaba como licenciado en Psicología y afirmaba tener vínculos laborales dentro del Poder Judicial. Con este perfil, ofrecía su ayuda para gestionar ingresos a la Ciudad Judicial a cambio de dinero.

El modus operandi del imputado incluía solicitar pagos por certificados de antecedentes y otros trámites relacionados con el supuesto proceso de selección. Las mujeres que cayeron en su trampa entregaban dinero y documentación con la esperanza de obtener un empleo.

Sin embargo, las denunciantes comenzaron a recibir mensajes de reprogramación de entrevistas y exámenes preocupacionales, lo que generó preocupación y desconfianza. Al investigar más, confirmaron que el cargo prometido no existía en la Ciudad Judicial.

La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) inició su intervención después de recibir denuncias entre mayo y junio de este año. La rápida respuesta de las autoridades fue clave para desmantelar este tipo de fraudes laborales.

Este caso resalta la importancia de verificar la legitimidad de las ofertas laborales, especialmente en instituciones públicas. Las autoridades instan a los ciudadanos a ser cautelosos y a reportar cualquier actividad sospechosa.