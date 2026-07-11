Scaloni reaccionó al video viral del nene que alentó a la Selección en un acto escolar

El video de un niño que emocionó a todos durante un acto por el 9 de Julio al cerrar su discurso con un espontáneo: "¡Vamos Argentina! ¡Aguante la Selección! ¡Aguante Messi! ¡Vamos por la cuarta!", llegó hasta Lionel Scaloni, quien se refirió al episodio durante una conferencia de prensa.

El técnico campeón del mundo valoró el sentimiento que la Selección despierta en los más chicos y aseguró que ese tipo de situaciones son las que realmente le dan sentido al fútbol.

"Si jugamos al fútbol es para ver esas cosas, no se juega simplemente para ganar. Que un chico de esa edad salga del protocolo y diga eso de corazón es increíble. Si a eso se le llama legado, eso es lo que queremos: que el día de mañana ese chico, o cualquiera de los que estaban ahí, pueda pensar que también puede estar acá", expresó Scaloni.

Las palabras del entrenador rápidamente se viralizaron y volvieron a poner en valor el impacto que la Scaloneta genera en las nuevas generaciones, dentro y fuera de las canchas.