Ian Lucas terminó con las especulaciones y presentó a su nueva novia

El ganador de MasterChef Celebrity compartió una imagen junto a la modelo Renata Mónaco y confirmó el romance que había quedado al descubierto tras un blooper de Marley durante el Mundial 2026.

Hoy 09:42

Después de varias semanas de rumores, Ian Lucas confirmó su relación con la modelo Renata Mónaco. El influencer compartió una tierna imagen desde sus vacaciones en Jamaica y terminó con las especulaciones sobre su presente sentimental.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La postal, que publicó en sus historias de Instagram, los muestra besándose frente al mar Caribe. Sin necesidad de escribir un mensaje, Ian etiquetó a Renata y dejó en claro que están en pareja.

La confirmación llegó después de que Marley revelara por accidente el romance durante la cobertura del Mundial 2026. En una transmisión en vivo, el conductor comentó que el influencer estaba acompañado por su novia, una situación que sorprendió al propio Ian, que hasta ese momento había preferido mantener el vínculo lejos de la exposición.

Desde entonces, ambos evitaron hablar públicamente de la relación. Sin embargo, una vez finalizado el viaje por el torneo, el creador de contenido compartió la imagen que terminó por blanquear el noviazgo.

Los rumores sobre la pareja habían comenzado semanas atrás, cuando en Intrusos aseguraron que Ian estaba en una relación con Renata Mónaco y mostraron imágenes de ambos juntos durante el Mundial. En ese momento, ninguno de los dos había hecho declaraciones al respecto.

Ahora, con una simple foto desde las playas de Jamaica, el influencer decidió oficializar su historia de amor con la modelo y dejar atrás el misterio.