Salvaje ataque de cuatro pitbulls: una joven terminó herida al defender a un perro

El violento episodio ocurrió en la ciudad de Herrera, departamento Avellaneda. La víctima intentó rescatar al perro de su abuela cuando era atacado por los animales y sufrió mordeduras.

Hoy 10:24

Un grave episodio ocurrido en la ciudad de Herrera, departamento Avellaneda, es investigado por la Justicia luego de que una joven resultara herida al intentar rescatar al perro de su abuela, que era atacado por cuatro perros de raza pitbull.

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El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre avenida Tucumán, en el barrio 4. De acuerdo con la denuncia, los animales habrían ingresado al inmueble y comenzaron a agredir a la mascota de la familia.

Al advertir la situación, Karen Milagros Moreno, de 24 años, intentó separar a los perros para evitar que continuaran con el ataque. En ese momento sufrió mordeduras y otras lesiones provocadas por los animales.

Tras el alerta, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 19 y de la División Seguridad Ciudadana N° 18 se presentaron en el lugar para realizar las primeras actuaciones y recabar información sobre lo sucedido.

Según trascendió, los cuatro pitbulls pertenecerían a un vecino de la zona, cuya identidad fue incorporada a la investigación para establecer las circunstancias en las que los animales salieron del inmueble donde permanecían.

En tanto, el perro atacado recibió asistencia por parte de sus dueños debido a las heridas sufridas durante el episodio.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de Añatuya, que dispuso distintas medidas investigativas con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes, además de evaluar acciones preventivas para evitar que se repitan hechos similares.