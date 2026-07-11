La intendente Fuentes asistió a la misa de entronización de San Charbel Makhlouf en la Catedral Basílica

La ceremonia religiosa fue encabezada por el arzobispo Vicente Boklic y contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de la Iglesia Católica Maronita y de la comunidad libanesa.

Hoy 11:24

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó de la misa de entronización de San Charbel Makhlouf, que fue encabezada por el arzobispo Vicente Boklic, y que contó con la presencia del gobernador, Elías Suárez; del senador nacional, Gerardo Zamora, y la embajadora de El Líbano, Sonia Abou Azar.

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La celebración religiosa también contó con la participación de monseñor Juan Habib Chamieh, prelado libanés y eparca de Buenos Aires de la Iglesia Católica Maronita.

La Ing. Fuentes estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón y por el subsecretario de Coordinación, Daniel Kobylanski.

La ceremonia consistió en la entronización en la nave central de la Catedral y la bendición de la imagen del santo de origen libanés, que fue canonizado en 1977.