Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 20º
X
Locales

La intendente Fuentes asistió a la misa de entronización de San Charbel Makhlouf en la Catedral Basílica

La ceremonia religiosa fue encabezada por el arzobispo Vicente Boklic y contó con la presencia de autoridades provinciales, municipales y representantes de la Iglesia Católica Maronita y de la comunidad libanesa.

Hoy 11:24

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, participó de la misa de entronización de San Charbel Makhlouf, que fue encabezada por el arzobispo Vicente Boklic, y que contó con la presencia del gobernador, Elías Suárez; del senador nacional, Gerardo Zamora, y la embajadora de El Líbano, Sonia Abou Azar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La celebración religiosa también contó con la participación de monseñor Juan Habib Chamieh, prelado libanés y eparca de Buenos Aires de la Iglesia Católica Maronita.

La Ing. Fuentes estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón y por el subsecretario de Coordinación, Daniel Kobylanski.

La ceremonia consistió en la entronización en la nave central de la Catedral y la bendición de la imagen del santo de origen libanés, que fue canonizado en 1977.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hoy ya no están: la historia de 7 países que jugaron una Copa del Mundo
  2. 2. Noruega e Inglaterra se juegan un lugar en semifinales del Mundial 2026
  3. 3. La Banda: detuvieron a un joven con pedido de captura por una causa de violencia de género
  4. 4. Barrio Francisco de Aguirre: dos bandas se enfrentaron con “tumberas” a pocos metros de una comisaría
  5. 5. Doble tragedia: un santiagueño murió en chaco y su prima falleció al enterarse
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT