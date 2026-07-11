Investigan si Insaurralde favoreció a una empresa de fotomultas ligada a la sobrina de Cirio

La Justicia analiza presuntos beneficios otorgados a una firma que presta servicios de radares y control de infracciones. La investigación también alcanza a Priscila Ferrante, señalada como posible testaferro del ex intendente.

Hoy 12:01

Mientras la Justicia avanza en precisar el rol de la sobrina de Jesica Cirio, Priscila Ferrante, en el entramado de 70 propiedades y más de 200 vehículos vinculados al entorno del ex matrimonio de la modelo con Martín Insaurralde, otras pistas abren la puerta para lo que podría configurar una nueva línea de investigación sobre el origen de la fortuna del ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, luego de la difusión del video del vestidor con cajones llenos de dólares.

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Hasta ahora, una de las incógnitas que rodeaban a Priscila Ferrante, señalada como la persona que presentó a Martín Insaurralde con Cirio, era cuál había sido su actividad laboral y su aumento patrimonial en los años en los que duró el vínculo.

Ex pareja de Heber Russo -procesado por fraude fiscal, lavado de dinero, y emisión de facturas truchas-, la figura de Ferrante llama cada vez más la atención de la Justicia, como posible presunta testaferro del ex intendente de Lomas de Zamora.

Documentación a la que accedió ¿La Ves? en exclusiva aporta un dato revelador: entre 2016 y 2018 Ferrante trabajó en relación de dependencia para la empresa All Ways Group S.A, una firma registrada en el rubro tecnológico vinculada al desarrollo y provisión de equipos de radares y cámaras utilizados en sistemas de fotomultas, un sector que desde hace años permanece bajo la lupa judicial por distintas investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades y hechos de corrupción que comprometen a municipios bonaerenses y al propio gobierno de Axel Kicillof.

Uno de los hechos más elocuentes es que All Ways Group S.A. fue inscripta como proveedora del Gobierno de la provincia de Buenos Aires el 1 de octubre de 2021, apenas diez días después de que Martín Insaurralde asumiera como jefe de Gabinete bonaerense, el 20 de septiembre de ese año.

Meses más tarde, ya durante 2022, fue el propio Insaurralde, en su carácter de jefe de Gabinete, quien firmó la homologación de equipos pertenecientes a esa empresa, trámite fundamental para que la empresa pudiera operar y ser contratada por gobiernos municipales y provinciales. Se tratan de dispositivos utilizados para el control del tránsito y las infracciones viales, entre ellos los mismos que emplea el Municipio de Lomas de Zamora para su sistema de fotomultas.

La información recolectada por este medio será entregada a la Justicia para que avance en determinar si, por ejemplo, All Ways Group fue contratada por esa y otras comunas, y por el gobierno provincial durante las distintas gestiones de Insaurralde.

Según esta investigación, otra localidad que tiene registrada como proveedora a la empresa donde trabajó la sobrina de Cirio es Almirante Brown, gobernada por el kirchnerista Mariano Cascallares desde 2015 al 2021, y entre 2023 y 2025. Cascallares, que se desempeña ahora como diputado provincial por Unión por la Patria, tiene una histórica estrecha relación política con el dirigente lomense.

Otro dato importante que surge de la documentación es que no solo el domicilio legal de All Ways Group S.A., sino también nombres de algunos directivos, coinciden con el de otras empresas mencionadas en el denominado escándalo de las fotomultas, causa que en 2024 derivó en la salida y procesamiento del entonces ministro de Transporte bonaerense vinculado al Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, investigado por fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por irregularidades con los contratos con las empresas proveedoras de los radares de control de velocidad vial y con la Verificación Técnica Vehicular.