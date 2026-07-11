Cayó en Puerto Madero un narco mexicano buscado por la Justicia de Estados Unidos

Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias había estado preso en Illinois. Recuperó la libertad bajo fianza, se fugó y fue localizado en Argentina.

Hoy 13:10

Como resultado de un operativo realizado este viernes a la noche en el barrio porteño de Puerto Madero, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) anunció la detención de Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias. Se trata de un ciudadano mexicano que estaba requerido por la justicia de los Estados Unidos bajo cargos relacionados con el narcotráfico.

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La captura se dio poco después de que se detectara el ingreso del sospechoso al país mediante tareas de inteligencia. De la misma manera, se corroboró la vigencia del pedido de captura internacional que había sido emitido por Interpol a pedido de las autoridades estadounidenses.

Una vez confirmada la orden judicial, la información fue trasladada a Interpol y a la Policía Federal Argentina, que localizó y detuvo al prófugo en un hotel. De acuerdo con el comunicado emitido por la SIDE, el operativo contó con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones.

En línea con esto, las autoridades informaron que Aguirre Covarrubias era buscado por la Justicia del Distrito Norte de Illinois, Estados Unidos, por los delitos de posesión, distribución y comercialización de más de diez kilogramos de cocaína, en una causa abierta en 2016. No obstante, tras obtener la libertad bajo fianza, incumplió las condiciones impuestas por el tribunal y permanecía prófugo.

“La detención fue posible gracias al funcionamiento articulado del Sistema de Inteligencia Nacional y a la cooperación internacional”, destacaron las autoridades al remarcar que se encontraban a disposición de la justicia local para colaborar en el proceso de extradición solicitado por Estados Unidos.

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, indicó que sobre el prófugo se había activado una alerta roja con fines de extradición por parte de Interpol este viernes. “Lo fuimos a buscar y lo detuvimos en la Ciudad de Buenos Aires. La Argentina no es refugio de delincuentes. Las hacen. Las pagan”, apuntó en una publicación en la red social X.