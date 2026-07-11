Brutal pelea entre mujeres en Frías: una terminó lesionada y la otra fue aprehendida

El enfrentamiento ocurrió en el barrio Aero Club. La Justicia intervino tras la denuncia de la damnificada.
Una discusión protagonizada por dos mujeres en el barrio Aero Club, terminó con una de ellas lesionada y otra aprehendida por disposición judicial. La víctima denunció haber sido atacada con un látigo de cuero.
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La intervención policial se inició cuando una mujer de 55 años, domiciliada en el barrio Villa Paulina, se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 23 solicitando auxilio, ya que presentaba lesiones visibles en el rostro y el cuero cabelludo. De inmediato, los efectivos coordinaron su traslado al hospital local para recibir atención médica.
Según manifestó la damnificada, momentos antes se había dirigido junto a una amiga a una vivienda del barrio Aero Club para reclamar a su expareja, un hombre de 40 años, cuestiones vinculadas al pago de un alquiler. En el lugar fue atendida por la actual pareja del hombre, una mujer de 35 años, con quien mantuvo una discusión que derivó en una agresión física.
De acuerdo con la denuncia, la mujer la habría atacado utilizando un látigo de cuero trenzado, provocándole lesiones cortantes en el rostro.
Posteriormente, el personal policial se entrevistó con la acusada, quien sostuvo que la denunciante se había presentado en el domicilio en aparente estado de ebriedad y que previamente había arrojado elementos contra la vivienda, versión que forma parte de las actuaciones investigativas.
Informada de los hechos, la fiscalía de turno dispuso la aprehensión de la mujer señalada como agresora y ordenó la recepción de la correspondiente denuncia penal, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del incidente.