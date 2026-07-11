La drástica decisión que tomó Geraldine Mayer tras la acusación de su hijo por supuesto maltrato psicológico

La influencer de moda quedó en el centro de la polémica luego de que el joven publicara un video con un duro relato sobre su infancia.

Hoy 14:45

El nombre de Geraldine Mayer quedó en el ojo de la tormenta por un escándalo familiar que desató su hijo Tomás, quien publicó en las redes sociales un video en el que contó el infierno que habría vivido durante su infancia al lado de ella, a quien acusó de maltrato psicológico.

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En medio de un gran asombro, la influencer tomó una drástica decisión después de las críticas que empezó a recibir tras la viralización del clip del descargo del joven. La experta en moda puso su cuenta de Instagram en privado, para que solo puedan ver su cuenta las personas que ella admita.