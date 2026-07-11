Brutal choque frontal en la Ruta 11: murió un hombre y otras cuatro personas resultaron heridas

El siniestro se produjo entre un automóvil y un camión. Investigan las causas del impacto.

Hoy 15:02

Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas tras un trágico accidente en la Ruta 11, a la altura de Villa Ocampo, Santa Fe.

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El accidente ocurrió a las 9.30 cuando un auto marca Kia, que viajaba de Paraguay a la provincia de Buenos Aires, chocó de frente contra un camión Fiat que circulaba sin carga y se dirigía hacia Villa Ocampo.

El choque fue a la altura del kilómetro 870, frente a la Estación Termoeléctrica de la empresa Secco SA.

Según la reconstrucción de varios testigos, los bomberos teorizaron que el hecho se produjo a raíz de maniobras imprevistas por parte del auto, al cual se lo había visto zigzagueando.

Sin embargo, aún esperan el resultado de las pericias para determinar cómo se produjo el choque y si le ocurrió algo al conductor.

El conductor del camión salió ileso y la víctima fatal fue el conductor del auto, que viajaba acompañado por otras cuatro personas.

Entre las víctimas, una nena de cinco años resultó herida y dos personas tuvieron que ser rescatadas y trasladadas de urgencia por quedar atrapadas dentro del vehículo.

El siniestro obligó a las autoridades a interrumpir por completo la circulación en la autopista durante la mañana para que trabajaran los peritos y equipos de emergencia. El tránsito se pudo liberar a las 12.

Las autoridades aún continúan con las pericias para esclarecer la mecánica del choque y las circunstancias que desencadenaron el impacto final. En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos, servicios de emergencias y personal de Seguridad Vial.