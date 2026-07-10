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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 21º
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En vivo: Mitre busca cortar la mala racha en su visita a Estudiantes de Caseros

El Aurinegro jugará este sábado desde las 15 por una nueva fecha de la Primera Nacional. Claudio Biaggio buscará su primera victoria como entrenador para cortar la mala racha y salir de la zona de descenso.

Hoy 15:21

Mitre afrontará un compromiso clave este sábado 11 de julio, cuando visite desde las 15 a Estudiantes de Caseros por una nueva jornada de la Primera Nacional. El encuentro contará con el arbitraje de Ariel Cruz, asistido por Mariano Rossetti y Nahuel Rasullo, mientras que Salomé Di Iorio será la cuarta árbitra.

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