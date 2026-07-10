En vivo: Los Pumas buscan recuperarse ante Gales por el Nations Championship

Tras la derrota en el debut frente a Escocia, el seleccionado argentino se presentará este sábado en San Juan con cinco cambios en la formación titular. El equipo de Felipe Contepomi necesita un triunfo para mantenerse en carrera en el certamen.

Hoy 16:10

Los Pumas tendrán este sábado una nueva oportunidad para cambiar la imagen en el Nations Championship, cuando reciban a Gales desde las 16.10 en el Estadio Bicentenario de San Juan, por la segunda fecha del certamen internacional. Luego del traspié en el estreno ante Escocia, el conjunto dirigido por Felipe Contepomi buscará sumar su primera victoria frente a un rival que llega fortalecido tras ganar en su debut. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

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