Hallaron otros 215 cuerpos en Venezuela y asciende a 4.333 la cifra de muertos por los terremotos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó el nuevo balance mientras continúan las tareas de rescate y búsqueda de desaparecidos.

Hoy 15:47

Los operativos de rescate en Venezuela sumaron este sábado 215 nuevos cuerpos rescatados, luego de lo que fue el trágico doble terremoto del 24 de junio. De esta manera, las víctimas fatales ascienden ya a 4333.

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Así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en conferencia de prensa. Se trata de una de las subidas más altas de fallecidos de las últimas dos semanas tras los terremotos.

Las labores de desescombro y recuperación de cadáveres prosiguen en La Guaira y se intensificaron en los últimos días. En tanto, la cifra de heridos se mantiene en 16.740, mientras que se ha atendido a 31.193 pacientes en hospitales y se ha dado de alta a más del 90%.

El número de personas sin vivienda en Venezuela es de 17.907 y las familias atendidas suman 86.794

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que 18.437 personas se encuentran en un total de 94 campamentos transitorios.

El balance señala que se mantiene en 856 el número de edificios afectados y en 190 el de colapsados.

El diputado afirmó que se distribuyeron 9.766 toneladas de alimentos y 13,9 millones de litros de agua.

Además, sigue subiendo el número de efectivos militares y de fuerzas de seguridad desplegados (31.837) y el de voluntarios registrados (30.197).

Según el balance oficial, ocurrieron 1.203 réplicas desde el 24 de junio -cuando se registraron los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5- entre ellas una de baja intensidad este mismo sábado.

El doble sismo del 24 de junio generó una de las mayores emergencias humanitarias recientes en Venezuela. Las cifras oficiales muestran un aumento sostenido en el número de víctimas a medida que avanzan las tareas de búsqueda y remoción de escombros.

Las autoridades priorizan la atención en las localidades más castigadas, donde miles de familias permanecen sin hogar propio.

La respuesta incluye la movilización de recursos estatales y la participación de equipos internacionales de asistencia. Hasta el momento, el gobierno no detalló el costo estimado de los daños ni un cronograma preciso para la reconstrucción de las viviendas afectadas.