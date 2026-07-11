Se amplía la limpieza de desagües pluviales y se solicita a los vecinos no arrojar basura

Los trabajos se desarrollaron en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema y prevenir anegamientos durante las lluvias.

Hoy 16:49

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda llevó adelante un operativo de mantenimiento y limpieza del sistema de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad, como parte de las tareas preventivas que se realizan de manera permanente.

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Las labores se concentraron en la entrada del desagüe ubicada sobre calle Julio A. Gerez y Ruta Provincial Nº 11, además de la limpieza de la cámara de desagüe de calle Arribeño, donde se retiraron distintos elementos que dificultaban el escurrimiento del agua.

Durante el operativo, las cuadrillas municipales extrajeron residuos, restos de poda y materiales de construcción, elementos que suelen acumularse en los conductos y afectan el normal funcionamiento del sistema de drenaje, especialmente durante las precipitaciones intensas.

Desde la comuna recordaron la importancia de la colaboración de los vecinos, solicitando que no arrojen basura, escombros ni otros desechos en los desagües, ya que estas acciones generan obstrucciones que incrementan el riesgo de anegamientos en diferentes sectores de la ciudad.

Las autoridades destacaron que este tipo de trabajos se realiza de manera continua durante todo el año, con el propósito de conservar en buen estado la infraestructura pluvial y reducir el impacto de las lluvias, favoreciendo un mejor escurrimiento del agua y una mayor seguridad para los vecinos.