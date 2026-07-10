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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 21º
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Somos Deporte

Mitre cayó por goleada en su visita a Estudiantes de Caseros y se hunde en la zona de descenso

El Aurinegro perdió por 3-0 ante el elenco bonaerense y sigue en el fondo de la Zona A de la Primera Nacional.

Hoy 17:01
Mitre Estudiantes de Caseros

Mitre sufrió otro duro golpe en la Primera Nacional. El equipo santiagueño cayó por 3-0 en su visita a Estudiantes de Caseros, por la fecha 20 de la Zona A, y sigue complicado en el fondo de la tabla.

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El conjunto local liquidó la historia en el primer tiempo. Facundo Ardiles abrió el marcador a los 16 minutos y volvió a convertir a los 29, mientras que Mateo Acosta amplió la diferencia apenas un minuto después, a los 30, para establecer el resultado que terminaría siendo definitivo.

El Aurinegro no encontró respuestas anímicas ni futbolísticas para meterse nuevamente en partido. La desventaja temprana golpeó fuerte al equipo santiagueño, que no pudo cambiar el desarrollo del encuentro en Caseros.

El pitazo final decretó otro cachetazo para Mitre, en el segundo partido de Claudio “Pampa” Biaggio al frente del equipo. El resultado profundiza el mal momento del conjunto santiagueño, que continúa hundido en la zona de descenso.

Mitre buscará recuperarse el próximo viernes, cuando reciba a Racing de Córdoba por la fecha 21 de la Zona A de la Primera Nacional.

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