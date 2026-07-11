Juanfer Quintero, en la mira de la MLS: River sigue de cerca la decisión del colombiano

El mediocampista tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2027, pero evalúa una salida anticipada por una razón deportiva.

Hoy 17:27

En River siguen con atención la situación de Juan Fernando Quintero. El colombiano tiene contrato vigente con el Millonario hasta diciembre de 2027, pero analiza una posible salida anticipada y la MLS aparece como uno de los destinos con más chances de concretarse.

Por ahora no hay una oferta formal sobre la mesa, aunque la posibilidad es concreta y en Núñez están en alerta. El motivo no pasa por un conflicto con Eduardo Coudet, quien lo valora y pretende retenerlo, sino por una razón estrictamente deportiva: Juanfer necesita más minutos y mayor protagonismo.

Entre la segunda mitad de 2025 y lo que va de 2026, Quintero disputó 37 partidos oficiales, con 5 goles y 7 asistencias, alternando titularidades con ingresos desde el banco. A esta altura de su carrera, el colombiano busca continuidad y un rol más determinante dentro de un equipo.

La MLS aparece como una opción atractiva por varios factores. La liga norteamericana está en crecimiento, podría ofrecerle mayor continuidad y también representa un proyecto de vida interesante para su familia. Brasil también figura como alternativa, aunque por ahora con menos fuerza.

En River saben que, si Quintero acepta una propuesta del exterior antes del vencimiento de su contrato, deberán negociar una desvinculación anticipada. La situación del colombiano ya venía generando dudas en las últimas semanas, especialmente después de que evitara hablar en detalle sobre su futuro durante su participación con la selección de Colombia.

Desde lo futbolístico, una eventual salida sería un golpe importante para el plantel. Quintero sigue siendo un jugador distinto, capaz de cambiar un partido con una pelota parada, un pase filtrado o una jugada individual, un perfil que no abunda en el mercado.

En lo administrativo, River podría liberar un cupo de extranjero y parte de la masa salarial, aunque el impacto deportivo y emocional sería difícil de disimular. Para los hinchas, una nueva partida de Juanfer significaría otro cierre de ciclo para uno de los futbolistas más queridos de los últimos años.

El mercado se mueve y en las próximas semanas podrían aparecer novedades concretas. Mientras tanto, River observa de cerca y espera por la decisión del colombiano.