Macri anunció que la FIFA donará un millón de dólares para los afectados por los terremotos en Venezuela

El anuncio fue realizado por Mauricio Macri, titular de la Fundación FIFA, quien aseguró que los fondos estarán destinados a respaldar las tareas de asistencia y rescate tras la tragedia que dejó más de 4.000 muertos.

Hoy 18:27

La Fundación FIFA anunció una donación de un millón de dólares para colaborar con las tareas de asistencia humanitaria en Venezuela, país que atraviesa una grave crisis tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio, que dejaron miles de víctimas y una amplia devastación.

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El anuncio fue realizado por Mauricio Macri, presidente de la Fundación FIFA, a través de sus redes sociales. Allí informó que los recursos provendrán del fondo humanitario de la institución y estarán destinados a apoyar a las comunidades afectadas y a las organizaciones que trabajan en las tareas de emergencia.

"La Fundación FIFA acompaña al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia", expresó el exmandatario argentino, al confirmar el envío de la ayuda económica.

Asimismo, destacó el papel del deporte como herramienta de solidaridad, al señalar que el fútbol tiene la capacidad de unir a las personas, especialmente en contextos de crisis, y consideró que ese potencial debe ponerse al servicio de quienes atraviesan la tragedia.

Macri también manifestó su acompañamiento a las familias de las víctimas y aseguró que la Fundación FIFA continuará respaldando las acciones destinadas a que la ayuda llegue a las zonas afectadas en el menor tiempo posible. En ese mensaje incluyó también al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien comparte la conducción de la organización en materia de asistencia humanitaria.

La donación se anunció en medio de la emergencia que vive Venezuela, donde las consecuencias de los terremotos continúan movilizando a organismos nacionales e internacionales que trabajan en tareas de rescate, atención sanitaria y asistencia a los damnificados.