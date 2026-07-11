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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 16º
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Maria Becerra aclara su relación con Tini Stoessel y Emilia Mernes

Maria Becerra comenta sobre su relación con Tini Stoessel y el distanciamiento con Emilia Mernes, generando especulaciones en las redes sociales.

Hoy 19:21

El distanciamiento entre Maria Becerra y Tini Stoessel ha suscitado numerosos rumores en las redes sociales en los últimos meses, especialmente en plataformas como X y TikTok. A pesar de que ninguna de las artistas ha ofrecido una explicación pública sobre la situación, las especulaciones continúan aumentando entre sus seguidores.

Recientemente, un adelanto de la entrevista que Maria Becerra otorgó a Los 40 España reavivó el interés por este tema. La entrevista completa se publicará el próximo martes, pero los primeros fragmentos ya han generado un amplio debate sobre la amistad entre Becerra y Stoessel.

Durante la charla, la artista mencionó el apoyo mutuo que existe entre ellas y la importancia de la presencia femenina en la industria musical. Sin embargo, también estableció límites claros al expresar su deseo de no hablar de situaciones personales.

“No quiero hablar de más”, afirmó Maria Becerra al ser consultada sobre su relación con otras artistas. Esta declaración subraya su intención de proteger su intimidad y la de sus colegas en un entorno donde la exposición pública es constante.

Otro momento notable de la entrevista fue cuando Becerra admitió que algunas relaciones que antes consideraba cercanas han cambiado con el tiempo. Aunque no mencionó nombres específicos, su comentario fue interpretado por muchos como una referencia a su relación con Emilia Mernes.

“Tenemos formas muy diferentes de pensar, de encarar la vida”, dijo Maria Becerra, sugiriendo que las diferencias personales pueden llevar a distanciamientos. Esta declaración ha sido objeto de análisis en redes sociales, donde los fanáticos han comenzado a especular sobre a quién se refería.

A pesar de la falta de confirmaciones oficiales sobre el conflicto, las palabras de Becerra han reavivado el interés en el tema. La expectativa por la entrevista completa es alta, ya que muchos esperan que brinde más claridad sobre sus pensamientos y relaciones con otras artistas del pop argentino.

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