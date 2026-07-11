Convocan a una marcha para pedir justicia por Ramón Roldán y las víctimas de siniestros viales

La movilización se realizará este lunes 13 de julio desde las 17, con una caminata desde el Paseo del Agro hasta la Comisaría. Los organizadores reclaman el fin de la impunidad en los hechos de tránsito.

Hoy 19:54

Familiares, amigos y vecinos convocaron a una marcha bajo el lema "Basta de homicidas viales libres", con el objetivo de reclamar justicia por las personas fallecidas en siniestros viales y exigir que los responsables respondan ante la Justicia.

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La movilización se llevará a cabo este lunes 13 de julio, a partir de las 17, y partirá desde el Paseo del Agro con destino a la Comisaría, donde los participantes harán visible su pedido de justicia.

La convocatoria estará centrada en el caso de Ramón Roldán, quien perdió la vida tras un siniestro vial. Según indicaron los organizadores, el hecho involucró a Enzo Daniel Ledesma, a quien señalan como el conductor que lo embistió.

A través de esta iniciativa, los manifestantes buscarán visibilizar el reclamo por mayores respuestas judiciales en las causas por muertes en el tránsito, al tiempo que convocaron a la comunidad a acompañar la marcha de manera pacífica para pedir justicia por Ramón Roldán y por todas las víctimas de siniestros viales.