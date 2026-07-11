Fuentes y Benavente asistieron al homenaje a la Virgen del Carmen frente a Catedral Basílica

La presentación del Ballet Latinoamericano reunió a vecinos y autoridades en el marco de los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero. La tradicional obra musical "Virgen de La Tirana" volvió a rendir tributo a la patrona de la ciudad.

Hoy 21:06

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, asistieron junto a vecinos al homenaje a la Virgen del Carmen presentado por el Ballet Latinoamericano, con la tradicional obra musical Virgen de La Tirana frente a Catedral Basílica, en el marco de la celebración por el 473° aniversario de la ciudad.

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La jefa comunal, que también estuvo acompañada por la ministra de Salud, Natividad Nassif, resaltó que, como es costumbre días previos a que la Virgen del Carmen visite la sede del municipio, se la homenajea con bailes típicos de esta región de Latinoamérica.

También destacó que el mes de julio “nos encuentra poniendo en valor lo que somos como comunidad, como pueblo; toda la cultura está volcada a las calles de la ciudad y muchos turistas pueden apreciar lo que somos como santiagueños”.

También estuvieron junto a la intendente miembros del gabinete municipal, como las secretarias de Economía, Anabel Arce, y de Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla, además del subsecretario de Economía, Francisco Zamora.