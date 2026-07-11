Scaloni confirmó la formación de Argentina para enfrentar a Suiza por los cuartos del Mundial

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La Selección va por el boleto a las semifinales del Mundial 2026 ante los europeos desde las 22.
Argentina se jugará desde las 22 la clasificación a las semifinales del Mundial 2026 enfrentando a Suiza en Kansas City.
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Para este partido, el entrenador del seleccionado nacional Lionel Scaloni repetirá los once que saltaron a la cancha ante Egipto.
En consecuencia, Argentina saldrá a la cancha con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.