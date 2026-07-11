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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 JUL 2026 | 15º
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Policiales

Dramático incendio en Añatuya: una mujer de 75 años perdió todo al calefaccionarse con brasas

La propietaria logró salir a tiempo, pero sufrió una descompensación al ver cómo las llamas consumían su casa. El fuego provocó pérdidas materiales totales.

Hoy 20:51

Una mujer de 75 años perdió todas sus pertenencias este sábado por la tarde luego de que un incendio destruyera por completo su vivienda en la ciudad de Añatuya. El siniestro se produjo en un domicilio ubicado en la intersección de Aristóbulo del Valle y Cabo Fariña, donde la propietaria intentaba calefaccionarse debido a las bajas temperaturas.

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De acuerdo con fuentes policiales, el alerta ingresó a la Sala de Monitoreo y, al arribar al lugar, los efectivos constataron que los bomberos ya trabajaban para sofocar las llamas. Tras varios minutos de intensa labor, lograron controlar el foco ígneo, aunque el fuego ya había provocado daños materiales totales en el inmueble.

La dueña de la vivienda, identificada como Belizán, relató que había ingresado brasas a una de las habitaciones para combatir el frío. En un momento, una chispa alcanzó el colchón y desató un incendio que se propagó rápidamente. La mujer intentó apagar las llamas por sus propios medios, pero al advertir que la situación era incontrolable decidió abandonar la casa para resguardar su vida. Poco después sufrió una descompensación producto del shock y debió ser asistida por personal de salud.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N° 41, junto a dotaciones de bomberos y una ambulancia municipal. Además, se realizaron las actuaciones de rigor y las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del incendio.

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